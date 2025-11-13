Почетный президент РФС: не вижу перспектив, что «Динамо» восстановится

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не верит в восстановление московского «Динамо», передает «Чемпионат» .

«Игры как не было, так и не стало — одни отдельные эпизоды просветлениями. Пока не вижу перспектив, что «Динамо» восстановится. Не знаю, в чём здесь дело. Игра совсем расстраивает», — сказал Колосков.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

Ранее легенда «Зенита» заявил, что в «Динамо» творится дичь.