Легенда «Зенита» о «Динамо»: какая-то дичь творится

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что в московском «Динамо» творится дичь, передает «РБ Спорт».

«Глебов травмирован, Зайнутдинов травмирован, Миранчук травмирован. Сами себе привозят. Какая-то дичь творится. Я смеялся, когда Шпрыгин говорил, что надо крестный ход вокруг стадиона провести. А теперь думаю — а может и правда надо?» — сказал Радимов.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

Ранее тренер «Динамо» Валерий Карпин отказался отвечать блогеру Мэддисону на критику.