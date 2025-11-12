«Смысл мне отвечать?» Карпин о жесткой критике от блогера Мэддисона

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не собирается отвечать на критику блогера Ильи Мэддисона. Его слова приводит Sport24.

«Смысл мне отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория — хорошо. Ну и что? <...> Они [болельщики] все равно будут формировать свою повестку в зависимости от результата команды», — подчеркнул он.

Мэддисон критиковал Карпина, назвав его шарлатаном. Также он заявил о его «запредельной бездарности» и назвал работу Карпина в «Динамо» фикцией.

Специалист, который также работает в сборной России, возглавил столичный клуб летом 2025 года.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

