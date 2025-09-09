Американский тренер Хабиба: я сказал ему, чтобы он вышел и проиграл

Американский ММА-тренер Хавьер Мендес рассказал о своем совете для экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который в один из периодов карьеры жаловался на большое количество интервью. Об этом он вспомнил в интервью Hikmat Wehbi.

«Он говорит: «Тренер, я так устал от этих интервью! Их так много». Я спросил: «Ты хочешь избежать всего этого?» Он ответил: «Да». Тогда я сказал ему: «Все очень просто. Выйди (в октагон) и проиграй — и тогда никто не захочет брать у тебя интервью». С тех пор у Хабиба не было проблем с этим аспектом», — поделился он.

По словам Мендеса, это произошло в 2017 году, когда Нурмагомедов еще не был чемпионом UFC.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

