Тренер команды-открытия Лиги чемпионов отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов не будет продолжать карьеру в московском «Спартаке», уволившем накануне Деяна Станковича. По информации Legalbet, азербайджанский специалист готов покинуть свой нынешний клуб только ради возможных предложений от турецких грандов – «Галатасарая», «Фенербахче» или «Бешикташа».

Информация об интересе к Гурбанову со стороны «Спартака» появилась в азербайджанских СМИ на фоне отставки Станковиче и успешного выступления чемпионов Азербайджана в основной стадии Лиги чемпионов, где «Карабах» набрал семь очков после четырех туров и уверенно идет в зоне плей-офф.

53-летний Гурбанов возглавляет «Карабах» с 2008 года и оформил с командой одиннадцать национальный чемпионских титулов, выиграв также шесть Кубков Азербайджана.

Ранее в азербайджанских СМИ появилась информация об интересе «Спартака» к Гурбанову. Однако, по данным Legalbet, красно-белые не контактировали с 53-летним специалистом.

«Спартак» после первого круга занимает шестое место в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на восемь баллов.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о возможном возвращении Акинфеева.