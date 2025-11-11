В сборной России ответили на вопрос о возможном возвращении Акинфеева

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что не видит смысла говорить с голкипером Игорем Акинфеевым о возвращении в национальную команду, передает «Матч ТВ».

«Не было ли мыслей уговорить его вернуться в сборную, чтобы поделиться опытом с молодыми? Я не вижу смысла об этом говорить с ним сейчас, потому что мы уже с Игорем эту тему обсуждали», — сказал Кафанов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

