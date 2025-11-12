На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вратарь Сафонов исполнил мечту юного фаната «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов исполнил мечту юного болельщика парижского клуба. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба национальной команды, опубликовав соответствующее видео.

Месяц назад Сафонов получил письмо, в котором юный болельщик просил у вратаря собрать автографы игроков французского клуба на футболке — в частности Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ и Витиньи. Сафонов пообещал исполнить и сдержал слово: на ноябрьский сбор национальной команды он привез футболку с автографами, которую пообещали передать фанату.

Сборная России в рамках ноябрьского сбора сыграет с Перу и Чили. Матч с перуанскими футболистами состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге, начало встречи — 20:00 по московскому времени.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА. При этом в текущем турнире за французский клуб он не сыграл ни одного матча.

Ранее легенда ЦСКА рассказал, стоит ли Сафонову возвращаться в Россию.

