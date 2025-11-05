В России сообщили, что теннисист Медведев вышел из депрессии

12-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел из депрессии. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии РИА Новости.

«Одно могу сказать точно: он вышел из депрессии, сейчас играет гораздо лучше, чем раньше. В полуфинале в Шанхае ему буквально одного очка не хватило до победы. Так что, я бы сказал, он почти в порядке», — заявил он.

Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

