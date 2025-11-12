Акинфеев раскрыл, планирует ли работать тренером

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев на презентации своей автобиографической книги подчеркнул, что пока не собирается завершать игровую карьеру, а также высказался о тренерской работе.

«Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу — пожалуйста. Есть разные обстоятельства. Чего греха таить, наверное, если в какой-то момент я понадоблюсь, я всегда рядом», — отметил голкипер.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

