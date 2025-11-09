«Запредельная бездарность»: блогер Мэддисон вновь раскритиковал Карпина

Известный блогер Илья Мэддисон в своих социальных сетях назвал всю работу главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина фикцией.

«Но самое главное — нашлись идиоты, которые в него поверили, которые продолжают ждать, что «все наладится». Говнофутбол, пустые трибуны, борьба за выживание. Браво! Давайте еще потерпим этого физрука? Так плохо давно уже не было. Карпин — это, конечно, абсолютная, запредельная бездарность и некомпетентность. Позорище», — сказал он.

Мэддисон раньше уже критиковал Карпина, назвав его шарлатаном. Специалист, который также работает в сборной России, возглавил столичный клуб летом 2025 года.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, что делать «Динамо» с Карпиным.