«Если говорят, что дурак, он будет дураком»: ветеран «Зенита» об уходе Станковича

Экс-игрок «Зенита» Угаров: Станковичу говорят, что он дурак, он будет дураком

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что постоянное обсуждение возможного ухода главного тренера «Спартака» создавало дополнительное давление не только на самого Деяна Станковича, но и на игроков команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Вы знаете, если человеку говорить, что он дурак, то он станет дураком. Здесь то же самое: когда каждый день у него есть информация, что его уволят, он, наверное, не читал, но доходило», — отметил Угаров.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее стало известно, что Станкович покинул «Спартак» из-за потери раздевалки.