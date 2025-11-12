«Если говорят, что дурак, он будет дураком»: ветеран «Зенита» об уходе Станковича

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что постоянное обсуждение возможного ухода главного тренера «Спартака» создавало дополнительное давление не только на самого Деяна Станковича, но и на игроков команды, передает «Евро-Футбол.Ру».
«Вы знаете, если человеку говорить, что он дурак, то он станет дураком. Здесь то же самое: когда каждый день у него есть информация, что его уволят, он, наверное, не читал, но доходило», — отметил Угаров.
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.
В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.
В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.
Ранее стало известно, что Станкович покинул «Спартак» из-за потери раздевалки.