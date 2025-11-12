Станкович покинул «Спартак» из-за потери раздевалки

Руководство «Спартака» приняло решение об отставке Деяна Станковича из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге (РПЛ) и потери контроля над раздевалкой. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но он должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна», — сообщили источники издания в московском клубе.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Зарема Салихова назвала назначение Станковича изначально провальным.