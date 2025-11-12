Ветеран «Спартака»: хотелось бы, увидеть на посту тренера команды Мостового

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака», не возглавит клуб на постоянной основе.

«Кто может сейчас возглавить «Спартак»? Осталось три игры до перерыва на зиму. Понятно, что руководство решило довериться Вадиму Романову. Он имеет спартаковское ДНК, прошел все школы, работал с молодежкой, работал в штабе со Станковичем. Но я думаю, что надо привлечь Сашу Мостового (смеется). Может, три игры ему бы и дали. Станкович приглашал иностранных футболистов, его убрали. Может легионеры захотят уйти вслед за Станковичем. Неизвестно, какой авторитет будет у Романова у российских футболистов и легионеров. Может ли Романов стать главным тренером на постоянной основе? Думаю, нет. В «Динамо» Ролан Гусев себя хорошо показал, но назначили Карпина», — сказал Масалитин.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее Масалитин заявил, что сейчас не стоило увольнять Станковича из команды.