На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака»: хотелось бы, увидеть на посту тренера команды Мостового

Футболист Масалитин: Романов не станет тренером «Спартака» на постоянной основе
true
true
true
close
ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака», не возглавит клуб на постоянной основе.

«Кто может сейчас возглавить «Спартак»? Осталось три игры до перерыва на зиму. Понятно, что руководство решило довериться Вадиму Романову. Он имеет спартаковское ДНК, прошел все школы, работал с молодежкой, работал в штабе со Станковичем. Но я думаю, что надо привлечь Сашу Мостового (смеется). Может, три игры ему бы и дали. Станкович приглашал иностранных футболистов, его убрали. Может легионеры захотят уйти вслед за Станковичем. Неизвестно, какой авторитет будет у Романова у российских футболистов и легионеров. Может ли Романов стать главным тренером на постоянной основе? Думаю, нет. В «Динамо» Ролан Гусев себя хорошо показал, но назначили Карпина», — сказал Масалитин.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее Масалитин заявил, что сейчас не стоило увольнять Станковича из команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами