На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» заявил, что сейчас не стоило увольнять Станковича из команды

Экс-футболист Масалитин: Станковичу надо было дать доработать до зимней паузы
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что наставнику красно-белых Деяну Станковичу надо было дать доработать до зимней паузы.

«Нужно было Станковичу дать доработать до конца 2025 года, а потом уже принимать решение. Спокойно зимой можно было бы назначить тренера, если было бы негативное для Станковича решение со стороны руководства клуба. Непонятно, почему его убрали сейчас. Но нам неизвестно, что было написано в контракте. Возможно, там был пункт, что «Спартак» должен занимать определенное место после первого круга. Мы это не знаем», — сказал Масалитин.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее сообщалось о том, что Станкович покинул «Спартак» из-за потери раздевалки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами