Ветеран «Спартака» заявил, что сейчас не стоило увольнять Станковича из команды

Экс-футболист Масалитин: Станковичу надо было дать доработать до зимней паузы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что наставнику красно-белых Деяну Станковичу надо было дать доработать до зимней паузы.

«Нужно было Станковичу дать доработать до конца 2025 года, а потом уже принимать решение. Спокойно зимой можно было бы назначить тренера, если было бы негативное для Станковича решение со стороны руководства клуба. Непонятно, почему его убрали сейчас. Но нам неизвестно, что было написано в контракте. Возможно, там был пункт, что «Спартак» должен занимать определенное место после первого круга. Мы это не знаем», — сказал Масалитин.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее сообщалось о том, что Станкович покинул «Спартак» из-за потери раздевалки.