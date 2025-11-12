В «Динамо» опровергли увольнение Карпина

В «Динамо» сообщили, что увольнять Карпина не хотят

Руководство московского «Динамо» официально опровергло сообщения о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе клуба.

В 15-м туре Российской премьер-лиги «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

