На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Чего-то будоражащего нет»: Медведева о предстоящей свадьбе

Медведева о помолвке: чего-то будоражащего не чувствую
true
true
true
close
jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева призналась, что чувствует себя спокойно и счастливо после предложения руки и сердца, перелает «Чемпионат».

«Я чувствую себя лучше всех! Чего-то будоражащего не чувствую, скорее спокойствие. Все идет своим чередом. Я стала счастливее», — поделилась фигуристка.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова.

Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Татьяна Тарасова пожелала Медведевой счастья в браке.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами