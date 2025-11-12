«Чего-то будоражащего нет»: Медведева о предстоящей свадьбе

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева призналась, что чувствует себя спокойно и счастливо после предложения руки и сердца, перелает «Чемпионат».

«Я чувствую себя лучше всех! Чего-то будоражащего не чувствую, скорее спокойствие. Все идет своим чередом. Я стала счастливее», — поделилась фигуристка.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова.

Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Татьяна Тарасова пожелала Медведевой счастья в браке.