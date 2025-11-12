Украинский гимнаст заявил, что допуск россиян дает ему силу

Украинский гимнаст Назар Чепурный рассказал, что допуск российских спортсменов на чемпионат мира в Джакарте придал ему дополнительной мотивации, передает Tribuna.

«Неприятные новости, но мне это, наоборот, дает силу и какую-то злость. Я должен был сделать свою работу и показать, что я на уровень выше, чем они», — поделился Чепурный.

Чепурный завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке, повторив свой успех 2023 года. Этот результат стал единственной медалью сборной Украины на данных соревнованиях.

24 октября Ангелина Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. Еще одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Всего российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях (Мельникова) и бронзу на брусьях (Даниел Маринов).

Чемпионат мира проходил с 19 по 25 октября в Джакарте и стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

