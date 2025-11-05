Тренер сборной рассказал об отношении иностранцев к россиянам на ЧМ по гимнастике

Тренер Андреев о ситуации на ЧМ по гимнастике: были рады нашему возвращению

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев заявил об отсутствии негативного отношения к российским спортсменам на чемпионате мира в Джакарте, передает Sport24.

«Когда мы приехали туда, обстановка была хорошей — никаких косых взглядов. Наоборот, многие говорили, что очень рады нашему возвращению», — заявил Андреев.

Тренер подчеркнул, что спортсмены морально готовились к возможным сложностям, но столкнулись с дружелюбной атмосферой и профессиональным судейством.

24 октября Ангелина Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. Еще одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Всего российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали четыре медали: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях (Мельникова) и бронзу на брусьях (Даниел Маринов).

Чемпионат мира проходил с 19 по 25 октября в Джакарте и стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

