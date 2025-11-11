На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники обманули игрока сборной России на 28 млн рублей

Sport Baza: мошенники обманули волейболиста сборной РФ Дивиша на 28 млн рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Волейболиста сборной России и экс-игрока петербургского «Зенита» Лукаша Дивиша обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы в такси, сообщает Sport Baza.

Отмечается, что на Дивиша вышла знакомая его бывшей девушки, которая рассказала, что ее муж якобы занимается таким бизнесом. Также она рассказала волейболисту, что доход от бизнеса составит в несколько раз больше вложенных средств. Около года спортсмен дружил и общался с девушкой, вложив 27,85 миллиона рублей в дело. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали дивиденды в самое ближайшее время, но денег он так и не получил. Спортсмен подал заявление в полицию на своих знакомых, но те подали встречный иск, в котором утверждается, что он сам должен им денег.

В России Дивиш выступал за новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Динамо» из Ленинградской области. В 2016 году Дивиш дебютировал в сборной России.

Ранее мошенник под видом игрока казахстанского «Кайрата» обманул людей на сотни тысяч рублей.

