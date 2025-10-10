На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенник под видом игрока «Кайрата» обманул людей на сотни тысяч рублей

Мошенник под видом футболиста Сатпаева обманул фанатов на сотни тысяч рублей
kazfootball.kz

Мошенник под видом футболиста казахстанского «Кайрата» Дастана Сатпаева обманул фанатов на сотни тысяч рублей, передает Mash на спорте.

Мошенник выдавал себя за Сатпаева и просил денег у доверчивых болельщиков.

Фанаты верили, что это настоящий аккаунт Сатпаева. За два месяца на страницу подписались более 60 тысяч человек. Пользователей не смутило, что посты писались на казахском языке, хотя Сатпаев не знает его.

Сатпаев обратил внимание на ситуацию и попросил болельщиков никому деньги не отправлять.

В феврале 2025 года стало известно, что летом 2026 года Сатпаев присоединится к лондонскому «Челси».

Условия сделки не раскрываются. По информации портала Transfermarkt, за игрока лондонцы заплатят €2,4 млн.

Сатпаев дебютировал за основную команду «Кайрата» в мае 2024 года в возрасте 15 лет. За это время он провел пять встреч, в которых забил один мяч.

Ранее мама российского футболиста отдала мошенникам более 6 млн рублей.

