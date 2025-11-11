Комментатор «Матч ТВ» о Станковиче: хороший мужик, хороший контент делал

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на уход Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака», назвав специалиста хорошим мужиком.

«Видимо, решение было принято достаточно давно. Станкович поэтому и срывался, что уже знал об этом. Жаль. Хороший мужик, хороший контент делал. Во всех моментах подходил «Спартаку», но увы», — сказал Генич.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА. Встреча состоится 22 ноября. Команды выйдут на поле в 16.45 по московскому времени.

Ранее Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба.