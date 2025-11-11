На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

Станкович: я был горд работать в «Спартаке»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сербский тренер Деян Станкович, покинувший 11 ноября московский «Спартак», заявил, что был счастлив работать в клубе. Его слова передает пресс-служба красно-белых.

«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то нет. Могу сказать точно, что «Спартак» является главным клубом в России. Уверен, команду ждет большое будущее», — сказал Станкович.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее сообщалось о том, что Станкович уходит из «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами