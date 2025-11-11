Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

Станкович: я был горд работать в «Спартаке»

Сербский тренер Деян Станкович, покинувший 11 ноября московский «Спартак», заявил, что был счастлив работать в клубе. Его слова передает пресс-служба красно-белых.

«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то нет. Могу сказать точно, что «Спартак» является главным клубом в России. Уверен, команду ждет большое будущее», — сказал Станкович.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее сообщалось о том, что Станкович уходит из «Спартака».