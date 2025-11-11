Дзюба рассказал, кого не хватает «Динамо»

Дзюба заявил, что «Динамо» не хватает лидера

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что московскому «Динамо» не хватает лидера, передает «РБ Спорт».

«На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведет команду за собой. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет», — сказал Дзюба.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону». Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

Ранее легенда московского ЦСКА заявил, что у «Динамо» несовместимость с Карпиным.