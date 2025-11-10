На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА заявил, что у «Динамо» несовместимость с Карпиным

Экс-футболист Пономарев: возможно, динамовцы недовольны Карпиным
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев предположил, что динамовцы недовольны главным тренером команды Валерием Карпиным из-за его спартаковского прошлого, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Возможно динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок. Какая-то несовместимость произошла. Был бы он армейцем хотя бы или из другой команды, все было бы нормально. А он из «Спартака», — сказал Пономарев.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

Ранее блогер Мэддисон вновь раскритиковал Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами