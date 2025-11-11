Тренер Семин заступился за Станковича, обратившись к журналистам

Российский тренер Юрий Семин заявил, что журналисты чересчур негативно относятся к наставнику московского «Спартака» Деяну Станковичу, передает РИА Новости.

«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», — сказал Семин.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Станковича шутливо оправдали за агрессивный выпад в адрес журналиста.