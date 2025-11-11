Роднина: Туктамышева единственная показывала красивое женское катание

Роднина о Туктамышевой: она единственная боролась с этим детским садом

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что Елизавета Туктамышева единственная из современного поколения российских фигуристок показывала красивое женское катание, передает «КП Спорт».

«Только Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом. И единственная показывала красивое женское катание. Потому что фигурное катание — это не только прыжки, а мы чего-то в них заигрались», — сказала Роднина.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

