Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что в Лос-Анджелесе много бездомных, передает «Спортс''.

«В городке, где я снимала дом, бездомных не было. Но, когда заезжаешь в Лос-Анджелес, это бросается в глаза: часто встречаешь людей, живущих на улице. Так что как рассказывают про США, так оно и есть», — сказала Туктамышева.

Туктамышева приезжала в США на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Туктамышева рассказала о ценах на продукты в США.