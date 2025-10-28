На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла олимпийская чемпионка Карасева

Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
Юрий Долягин/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 1968 года по спортивной гимнастике и судья международной категории Ольга Карасева умерла на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Выражаем глубокие соболезнования близким Ольги Дмитриевны Карасёвой (Харловой), ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил её талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в сообщении.

Также Карасева является чемпионкой мира 1970 года, многократной чемпионкой Европы и СССР.

23 октября 2025 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков.

Ранее умер многолетний диктор ЦСКА и сборной России Игорь Плешаков.

