«Не хочется быть посмешищем»: ветеран «Динамо» призвал не увольнять Карпина

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что главного тренера московского клуба Валерия Карпина не нужно увольнять с его поста в ближайшее время. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Дайте человеку работать до конца сезона, а там время покажет. Не хотелось бы, чтобы «Динамо» было посмешищем. Понятно, что результат неудачный, но это решение руководства клуба. Насколько я знаю, у Карпина контракт на три сезона, и если его убирать, значит, надо платить неустойку. А она не маленькая», — отметил он.

Специалист, который также работает в сборной России, возглавил столичный клуб летом 2025 года.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. В следующем туре РПЛ московский клуб сыграет с «Динамо» из Махачкалы 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

