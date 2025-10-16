На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олимпийский чемпион Устюгов стал отцом в третий раз

Лыжник Сергей Устюгов и его жена Елена стали родителями в третий раз
Lindsey Wasson/Reuters

Российский лыжник Сергей Устюгов и его супруга Елена стали родителями в третий раз. Об этом рассказала Устюгова в своем Telegram-канале.

Третьим ребенком в семье стала девочка. Ребенок весом 3,930 кг и ростом 52 сантиметра родился 16 октября. Пара уже воспитывает двоих детей: 17 января 2020 года родилась дочь Кира, а 10 апреля 2022-го — сын Сергей.

Устюгова (в девичестве Соболева) — призерка чемпионата России и этапа Кубка мира, а также чемпионка мира среди юниоров и молодежи.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне 2016/17, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее Дмитрий Губерниев предрек лидеру мировых лыж любовь к России.

