«Он пошел в атаку, там не было провокации»: комментатор Генич о скандале Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» обвинил главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в актерской игре после его конфликта с журналистом.

«То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер — актер. Вот это была какая-то актерская игра, где он пошел в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации», — сказал Генич.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее неустойку Станковичу предложили взыскать с продлившего ему контракт в «Спартаке».