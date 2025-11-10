Неустойку Станковичу предложили взыскать с продлившего ему контракт в «Спартаке»

Эксперт Созин: кто продлил контракт Станковича – пусть платит ему из своих

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович намеренно подталкивает руководство клуба к увольнению, чтобы получить прописанную в контракте неустойку. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Если Станковичу заплатят за то, чтобы он ушел — надо спрашивать с того, кто сначала заключил с ним такой контракт, а потом его и продлил. У него на скамейке сидят люди, которые в любом другом клубе были бы лидерами. А результата нет», — сказал Созин.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Станковича шутливо оправдали за агрессивный выпад в адрес журналиста.