Грузовик раздавил лидирующего в марафоне бегуна

25-летнего бегуна сбил грузовик во время марафона в провинции Северный Чхунчхон, Южная Корея. Об этом пишет издание Koreaherald.

Марафон состоялся 10 ноября, он проходил на двухполосной дороге в Окчхоне. Одна из полос была перекрыта для спортсменов, при этом по второй полосе машины продолжали движение. Патрульная машина сопровождала спортсменов примерно в 20–30 метрах впереди.

Грузовик резко повернул с полосы, на которой было разрешено движение, на вторую полосу, и сбил бегуна, который лидировал и бежал впереди группы. Никто больше не пострадал.

Спортсмен получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован. В больнице атлета подключили в аппарату жизнеобеспечения, однако спасти спортсмена не удалось — полученные им повреждения оказались тяжелыми.

Бегун был перспективным спортсменом, который в августе присоединился к спортивной команде мэрии Чхонджу и добился хороших результатов в нескольких марафонских забегах.

Забег, в котором он принимал участие, проходит в три дня, в нем участвуют около 300 бегунов. После произошедшей аварии организаторы отменили оставшуюся часть соревнований.

Ранее на гонке в Аргентине машина врезалась в трибуны.