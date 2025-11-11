На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Приятно, что нас больше не освистывают»: хоккеист Панарин о первой домашней победе в НХЛ

Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что в команде испытали облечение после первой домашней победы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Теперь мы точно чувствуем уверенность. Наконец‑то! Как будто гора с плеч свалилась. Приятно видеть, что наши болельщики счастливы. Приятно наконец‑то больше не слышать свист. Это хорошее чувство», — заявил он.

В ночь на 11 ноября хоккеисты «Рейнджерс» на домашнем льду одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:3. Панарин в этой встрече оформил дубль, он был признан третьей звездой матча. Первой и второй звездами также стали игроки «Рейнджерс» Алексис Лафренье (2+1) и Винс Трочек (0+2). Вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков по своим воротам.

До этого «Рейнджерс» на домашней арене проиграли семь матчей подряд — шесть поражений пришлись на основное время, а одно — на овертайм. Общая разница шайб составила 6:23.

Ранее американский защитник СКА рассказал, что пил водку в России.

Хоккей. НХЛ
