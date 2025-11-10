На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский защитник СКА рассказал, что пил водку в России

Защитник СКА Менелл: если находишься в России, должен попробовать водку
КХЛ

Защитник санкт-петербургского СКА Бреннан Менелл в комментарии для Legalbet рассказал, что пробовал в России традиционный крепкий алкоголь.

«Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то — нет! Водка — точно не мой любимый напиток. Но я согласен, если ты находишься в России, то ты должен ее попробовать. Это интересный опыт», — рассказал хоккеист.

28-летний Менелл выступает в КХЛ с 2020 года. Сначала он провел один сезон в минском «Динамо», затем три года выступал за московское «Динамо», а в текущей кампании играет за СКА из Санкт-Петерубрга, оформив 8 (6+2) очков в 20-ти встречах при показателе полезности -3 и четырех штрафных минутах. В августе 2023 года американец, проведший в НХЛ пять матчей в составе «Миннесота Уайлд», получил гражданство Российской Федерации, не считается в КХЛ легионером и имеет право выступать за сборную России.

Ранее Александр Овечкин не сумел сократить отрыв до рекорда Уэйна Гретцки.

