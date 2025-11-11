«Ужасный вечер»: украинца Забарного из «ПСЖ» раскритиковали, припомнив его цену

Журналисты французского издания foot01.com подвергли критике игру украинского центрального защитника парижского «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Встреча завершилась победой парижского клуба со счетом 3:2.

«Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — указано в публикации.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Матвея Сафонова. Забарный в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Сафонов при этом еще ни разу в текущем сезоне не выходил на поле, по информации различных изданий, сам футболист недоволен тем, что ему не предоставляют игрового времени и рассматривает вариант с уходом из клуба.

Ранее конкурент Сафонова в «ПСЖ» подвергся травле в соцсетях.