На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ужасный вечер»: украинца Забарного из «ПСЖ» раскритиковали, припомнив его цену

Во Франции раскритиковали украинца из «ПСЖ» Забарного, вспомнив о его цене
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналисты французского издания foot01.com подвергли критике игру украинского центрального защитника парижского «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Встреча завершилась победой парижского клуба со счетом 3:2.

«Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — указано в публикации.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Матвея Сафонова. Забарный в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Сафонов при этом еще ни разу в текущем сезоне не выходил на поле, по информации различных изданий, сам футболист недоволен тем, что ему не предоставляют игрового времени и рассматривает вариант с уходом из клуба.

Ранее конкурент Сафонова в «ПСЖ» подвергся травле в соцсетях.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами