Конкурент Сафонова в «ПСЖ» подвергся травле в соцсетях

Вратарь французского «ПСЖ» Люка Шевалье подвергся травле в соцсетях из-за того, что лайкнул пост политика Жюльена Обера, в котором он сообщает о намерении поддержать на выборах крайне правую партию «Национальное объединение».

Шевалье был вынужден написать пост, в котором он заявил, что лайкнул пост случайно.

«Неприятно осознавать, что, пролистывая и неосознанно лайкая публикацию, вы можете узнать о том, что ваш имидж полностью запятнан. Ущерб нанесен, и обратного пути уже нет. Вы пытались выставить меня фашистом, набросились на меня и на всю мою семью», — написал Шевалье.

«ПСЖ» купил Матвея Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

