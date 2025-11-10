МОК запретит участие трансгендеров в женских спортивных дисциплинах

МОК введет запрет трансгендерным женщинам на участие в ОИ с 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует ввести запрет на участие трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) во всех женских спортивных дисциплинах. Об этом сообщает The Times.

Официальное объявление об изменении политики ожидается в начале 2026 года. Решение было принято после проведения научного исследования, представленного медицинским директором МОК доктором Джейн Торнтон.

Действующая политика МОК позволяет международным федерациям самостоятельно устанавливать критерии допуска. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже ввели аналогичные ограничения для трансгендерных спортсменок.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

