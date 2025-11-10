МОК опроверг сообщения о запрете трансгендерам участвовать в Олимпийских играх

МОК не подтвердил запрет трансгендерам участвовать в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) официально опроверг информацию о запрете трансгендерным атлетам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Рабочая группа продолжает обсуждение данного вопроса, и решения пока не приняты», — сказано в официальном заявлении.

10 ноября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация планирует ввести запрет на участие трансгендерных спортсменок во всех женских дисциплинах.

На данный момент правила МОК допускают участие трансгендерных спортсменок в женских категориях, но окончательное решение остается за международными федерациями.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о недопущении трансгендерных атлетов к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, а американский олимпийский комитет уже ввел соответствующий запрет для национальных соревнований.

Ранее в МИД призвали выяснить, кто допустил трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) к участию в ОИ.