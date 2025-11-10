Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной по плаванию

Причиной ухода Покровской из сборной по плаванию названа высокая нагрузка

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин назвал причиной отставки Татьяны Покровской с поста главного тренера сборной страны по синхронному плаванию большую нагрузку. Его слова приводит РИА Новости.

«Возраст. Татьяне Николаевне исполнилось 75 лет. Это большой возраст, большая нагрузка», — заявил Мазепин.

Он отметил, что тренер сама приняла решение о необходимости смены руководства и предложила в качестве преемницы свою воспитанницу, семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.

Под руководством Татьяны Покровской российские спортсменки не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

