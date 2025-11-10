Стали известны победители чемпионата России по плаванию

Победители ЧМ Пригода и Чикунова взяли золото на чемпионате России по плаванию

Российские пловцы Кирилл Пригода и Евгения Чикунова одержали победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Пригода показал время 2:00,91 на дистанции 200 метров брассом, опередив Михаила Доринова (2:02,42) и Александра Жигалова (2:04,96). Чикунова выиграла с результатом 2:17,35, оставив на втором месте Виталину Симонову (2:20,82) и на третьем Екатерину Ерешко (2:24,43).

Спортсмены уже становились чемпионами на стометровой дистанции брассом.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в преддверии международных стартов сезона. Пригода и Чикунова являются действующими чемпионами мира и рассматриваются как основные кандидаты для участия в Олимпийских играх.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

