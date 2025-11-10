На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме

Избивший жену экс-боец UFC Пепей умер в тюрьме Флориды
MISTER SHADOW/Agencia Estado/Global Look Press

Быший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Годофредо Кастро, известный под прозвищем Пепей, умер в тюрьме штата Флорида в возрасте 38 лет. Об этом сообщает Globo.

Боец содержался под стражей с конца июня 2025 года после ареста за нападение на свою жену Самару, которую он избил и в дальнейшем препятствовал обращению в полицию.

Официальную причину не назвали, друг бойца Рони Мариану Безерра публично заявил о самоубийстве, однако тюремная администрация пока не обнародовала официальные выводы о причинах трагедии.

Адвокат вдовы Кастро подтвердил, что она занимается вопросом репатриации тела в Бразилию, одновременно сталкиваясь с травлей в социальных сетях.

В UFC Кастро выступал в 2012-2018 годах, провел 22 боя в ММА, одержав 14 побед при семи поражениях. В 2012 году он дошел до финала первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter: Brasil. Последний бой Кастро провел в 2019 году против россиянина Павла Гордеева и был признан несостоявшимся.

