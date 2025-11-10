«Маддалена не остановит проходы»: Махачеву предрекли победу в бою за титул UFC

Российский боец ACA Адам Богатырев выразил уверенность в победе Ислама Махачева над Джеком Делла Маддалена в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, передает RT.

«Для меня Ислам — фаворит в этом поединке. Я практически уверен, что борьба в данном поединке станет ключевым фактором. Не верю, что Маддалена сможет остановить проходы Махачева», — заявил Богатырев.

По мнению бойца, габариты австралийского соперника не станут серьезным препятствием для Махачева, который сможет подойти к бою в оптимальной форме, без проблем со снижением веса.

Махачев и Делла Маддалена сразятся за чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Поединок состоится 16 ноября.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее посоветовал Махачеву не менять весовую категорию.