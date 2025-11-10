На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» объяснил, почему за клуб забивают только иностранцы

Тренер Ледяхов: у «Спартака» в атаке одни легионеры, вот они и забивают
ФК «Спартак-Москва»

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов в комментарии для Legalbet не увидел проблемы в том, что российские футболисты не забивали в первом круге в составе красно-белых.

«Да, в «Спартаке» много легионеров и в атакующей линии все иностранцы, кроме Умярова. Еще в воротах русский и защитник с полузащитником. Вся линия атаки в легионерах, и это нормально, что они забивают. Максименко же не побежит забивать. Если будет лимит, то, конечно, предпочтение будут отдавать русским футболистам. Тогда и будет шанс отличиться», — отметил специалист.

При этом Ледяхов не считает, что смена вектора после ужесточения лимита негативно отразится на результатах команды, поскольку «Спартак» «и с легионерами не дает результат». Он отметил, что серьезную перестройку придется пройти и санкт-петербургскому «Зениту», в составе которого, правда в группе атаке есть российские футболисты, играющие важную роль.

«Спартак» после первого круга Российской премьер-лиги занимает шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.

Ранее Билялетдинов заявил, что не понимает, чему он может научиться у иностранных наставников.

Футбол. Чемпионат России
