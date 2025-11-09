Овечкин не сумел сократить отрыв до рекорда Гретцки

Овечкин не сумел сократить отрыв от рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел сократить отрыв до рекорда именитого канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф.

В ночь на 9 ноября «Вашингтон» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин провел на льду 17 минут. За это время он нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Россиянин очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 1».

Сейчас на счету Овечкина 977 заброшенных шайб с учетом плей-офф, а у Гретцки — 1016.

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион выразил уверенность, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки.