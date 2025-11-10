Хабиб рассказал, что делать Махачеву после UFC 322

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет претенденту на пояс в полусредней категории Махачеву относительно его будущего в промоушене, передает Bloody Elbow.

«Я считаю, что ему лучше оставаться в полусреднем весе, поскольку ему недавно исполнилось уже 34 года. Нелегко держаться в одном весе всю жизнь», — сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками.

Махачев и Делла Маддалена сразятся за чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Поединок состоится 16 ноября.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

