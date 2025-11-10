Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале

«Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам. Но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Покровская заявила, что не расстроена отсутствием золотых медалей на ЧМ.