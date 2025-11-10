В МИД призвали выяснить, кто допусил трансгендеров к участию в ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала провести расследование относительно допуска трансгендерных спортсменов к участию в предыдущих Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде», — заявила Захарова.

10 ноября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация планирует ввести запрет на участие трансгендерных спортсменок во всех женских дисциплинах.

На данный момент правила МОК допускают участие трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в женских категориях, но окончательное решение остается за международными федерациями. На Олимпиаде в Токио в 2021 году впервые выступила трансгендерная спортсменка — новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая заняла последнее место в категории до 87 кг.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о запрете МОК на участие трансгендеров в женских спортивных дисциплинах.