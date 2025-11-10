Журналист «Матч ТВ» рассказал, пытался ли он провоцировать Станковича после игры с «Ахматом»

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что не пытался провоцировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича после победы красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над грозненским «Ахматом».

«Я не старался провоцировать. Может быть, сначала надо было спросить что‑то по игре. Это может быть моей профессиональной недоработкой. Но она не дает никакого права Деяну так говорить на меня на камеру», — сказал Ахмадов.

Во время флеш-интервью после победы над «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее комментатор Тимур Журавель призвал отпустить Станковича из «Спартака».