Комментатор «Матч ТВ» о перепалке Станковича с журналистом: отпустите уже человека

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель призвал в своем Telegram-канале расстаться с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем после его перепалки с журналистом после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» – быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?» — написал Журавель.

Во время флеш-интервью после победы над «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее журналист «Матч ТВ» заявил, что ему хотелось ответить Станковичу по-мужски.